Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на ул„Бреза„ ,днес (Събота) 10.07.2021г. от 08.30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.