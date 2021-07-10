Икономическият министър представя проекта за електромобили

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 40

Министърът на икономиката Кирил Петков и представители на германски производител на електромобили ще подпишат в 11:00 ч. в министерството, документи, с които се финализира процедурата за започване на инвестиционния проект на компанията в България.

След подписването министърът на икономиката и представителите на компанията ще дадат брифинг.