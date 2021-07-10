Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Икономическият министър представя проекта за електромобили

10 юли 2021 09:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 40
Кирил Петков

Министърът на икономиката Кирил Петков и представители на германски производител на електромобили ще подпишат в 11:00 ч. в министерството, документи, с които се финализира процедурата за започване на инвестиционния проект на компанията в България.

След подписването министърът на икономиката и представителите на компанията ще дадат брифинг.

« предишнаследваща »


 