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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 12.07-18.07.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 12 до 18 юли 2021 г.?
Деликатесен пъпеш клас 1 – 1,59 лв. за кг.
Сладолед „Aloma“ различни вкусове – 4,95 лв. за кутия
Свински бут без кост от нашата витрина – 5,99 лв. за кг.
Варено-пушено свинско филе „Leki“ – 7,59 лв. за кг.
Чипровска луканка „Елит Мес“ – 2,49 лв. за 180 грама
Телешки суджук „Бони“ – 4,99 лв. за 180 грама
Сирене от краве мляко по БДС – 11,45 лв. за 900 грама в кутия
Сирене от овче мляко – 10,99 лв. за кг.
Фермерски кашкавал – 15,69 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 7,89 лв. за 420 грама
Овче кисело мляко „Пършевица“ – 1,45 лв. за кофичка от 400 грама
Кокоши яйца размер М – 1,55 лв. за 6 броя в опаковка
Шуменско светло пиво – 0,77 лв. за кен
Слънчогледово олио „Клио“ – 2,89 лв. за 1 литър
Салатен боб или салатен боб със зеленчуци – 1,89 лв. за 550 грама
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков