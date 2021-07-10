Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 12.07-18.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 12 до 18 юли 2021 г.?

Деликатесен пъпеш клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Сладолед „Aloma“ различни вкусове – 4,95 лв. за кутия

Свински бут без кост от нашата витрина – 5,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско филе „Leki“ – 7,59 лв. за кг.

Чипровска луканка „Елит Мес“ – 2,49 лв. за 180 грама

Телешки суджук „Бони“ – 4,99 лв. за 180 грама

Сирене от краве мляко по БДС – 11,45 лв. за 900 грама в кутия

Сирене от овче мляко – 10,99 лв. за кг.

Фермерски кашкавал – 15,69 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 7,89 лв. за 420 грама

Овче кисело мляко „Пършевица“ – 1,45 лв. за кофичка от 400 грама

Кокоши яйца размер М – 1,55 лв. за 6 броя в опаковка

Шуменско светло пиво – 0,77 лв. за кен

Слънчогледово олио „Клио“ – 2,89 лв. за 1 литър

Салатен боб или салатен боб със зеленчуци – 1,89 лв. за 550 грама

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/