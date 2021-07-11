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Сливен. Новини от източника. Последни новини
10,67% е избирателната активност към 11 часа в област Сливен
Избирателната активност в област Сливен към 11 часа е 10,67 процента при гласували 18 334 души.
Най-голяма активност към този час е регистрирана в община Нова Загора – 13,68 процента при гласували 4 394 души.
Най-ниска е активността в община Сливен – 9,88 на сто. Но абсолютният брой на гласувалите е най-голям – правото си на вот са упражнили 10 776 избиратели.
В общините Твърдица и Котел гласувалите са съответно 1 213 и 1 951 души, което представлява 10,34% и 10,32% активност.
Заради технически проблем машинното гласуване в СИК 85 в Сливен е преустановено. Там изборите се провеждат с хартиени бюлетини, съобщиха от РИК – Сливен. За технически проблеми с електройнното устройство има сигнал от още една секция в областния град, в момента се извършва проверка.