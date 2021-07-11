10,67% е избирателната активност към 11 часа в област Сливен

Област Сливен преди 22 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 13

Избирателната активност в област Сливен към 11 часа е 10,67 процента при гласували 18 334 души.

Най-голяма активност към този час е регистрирана в община Нова Загора – 13,68 процента при гласували 4 394 души.

Най-ниска е активността в община Сливен – 9,88 на сто. Но абсолютният брой на гласувалите е най-голям – правото си на вот са упражнили 10 776 избиратели.

В общините Твърдица и Котел гласувалите са съответно 1 213 и 1 951 души, което представлява 10,34% и 10,32% активност.

Заради технически проблем машинното гласуване в СИК 85 в Сливен е преустановено. Там изборите се провеждат с хартиени бюлетини, съобщиха от РИК – Сливен. За технически проблеми с електройнното устройство има сигнал от още една секция в областния град, в момента се извършва проверка.