38 901 гласоподаватели в област Сливен упражниха правото си на вот до 16:00 часа на 11 юли

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

38 901 гласоподаватели в област Сливен упражниха правото си на вот до 16 часа на 11 юли. Избирателната активност е 22,65 процента.

В община Сливен активността е 22,51% при гласували 24 539 души. В община Нова Загора – 25,43% при гласували 8 168 души.

В община Котел активността е 19,73% при гласували 3 729 души, а в община Твърдица – 21,02% при гласували 2 465 избиратели.