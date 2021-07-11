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38 901 гласоподаватели в област Сливен упражниха правото си на вот до 16:00 часа на 11 юли

11 юли 2021 16:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Сливен

38 901 гласоподаватели в област Сливен упражниха правото си на вот до 16 часа на 11 юли. Избирателната активност е 22,65 процента.

В община Сливен активността е 22,51% при гласували 24 539 души. В община Нова Загора – 25,43% при гласували 8 168 души.

В община Котел активността е 19,73% при гласували 3 729 души, а в община Твърдица – 21,02% при гласували 2 465 избиратели.

Източник: Областна администрация Сливен
Снимка: Станимир Петков

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