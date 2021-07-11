ГЕРБ-Сливен с жалба до РИК за неработеща машина

ПП "ГЕРБ"-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

ГЕРБ-Сливен подаде жалба до Районната избирателна комисия /РИК/-Сливен за неработеща машина.

В жалбата се сигнализира, че в избирателна секция 212000015 в I ОУ „Хаджи Мина Пашов“, специализираното устройство за машинно гласуване не работи.

„Моля да вземете всички необходими мерки за преустановяване на гореописания случай“, се казва още в жалбата.