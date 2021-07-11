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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Автомобил се запали на АМ "Тракия"

11 юли 2021 19:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 12
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Кола се е запалила на магистрала "Тракия", предава БТА.

Пожарът е възникнал на 365-ия километър на аутобана, в посока Бургас.

Пожарникари от Стара Загора загасиха запаления автомобил. Няма информация за пострадали хора.

Изяснява се какво е предизвикало запалването.

Източник: БТА

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