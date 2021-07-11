Автомобил се запали на АМ "Тракия"

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 12

Кола се е запалила на магистрала "Тракия", предава БТА.

Пожарът е възникнал на 365-ия километър на аутобана, в посока Бургас.

Пожарникари от Стара Загора загасиха запаления автомобил. Няма информация за пострадали хора.

Изяснява се какво е предизвикало запалването.