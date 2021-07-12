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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЦИК при над 95% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС с малка преднина пред „Има такъв народ“

12 юли 2021 08:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 77
Избори за парламент - снимката е илюстративна

Последните резултати на ЦИК сочат, че ГЕРБ-СДС води с крехка преднина. При обработени 95.22% СИК протоколи в РИК техният резултат е 23.91 на сто от избирателите. С 23.66 процента втори са "Има такъв народ".

Третата парламентарна сила в 46-тото Народно събрание ще е БСП с резултат от 13.63 процента. Отново с малка разлика "Демократична България" заема четвъртата позиция със събрани 12.55 на сто от гласовете.

Пети са Движението за права и свободи. Те печелят 10.59 процента. Шестото място е за коалицията "Изправи се! Мутри вън!" с 5.04 на сто от избирателите.

Останалите партии остават под 4-процентната бариера.

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