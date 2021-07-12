Резултати от изборите в Сливен: ГЕРБ – 27,78%, ИТН – 25,03, БСП – 16,29%

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 75 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 75

Станаха ясни резултатите от изборите в Сливен при 100% обработени протоколи:

ГЕРБ печели с 15 476 гласа или 27, 78%. На второ място е “Има такъв народ” с 13 948 гласа или 25,03%, а трета е БСП с 9 046 гласа или 16,29%.

Следват “Демократична България” с 4 728 гласа 8,49 на сто, “Изправи се! Мутри Вън!” с 3 551 гласа или 6,37% и ДПС с 3 180 гласа или 5,71%.

601 души са гласували с “Не подкрепям никого”.