Прекъсване на водоподаването в района на Самуиловско шосе

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 13

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.07.2021г.(понеделник) до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на Самуиловско шосе.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство