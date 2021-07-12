Община Ямбол с обновен сайт от 12 юли

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 30

От понеделник, 12 юли 2021 година, сайтът на Община Ямбол (www.yambol.bg) е обновен. Община Ямбол се надява, че неговият вид (интерфейс) ще бъде много по-удобен за гражданите, които по-бързо ще се ориентират къде да намерят съответната информация или услуга.

Хората ще имат възможността директно да изпращат сигнали със снимки, които ще бъдат категоризирани и разпределяни за решение на проблема към компетентната общинска структура: опасна сграда или съоръжение, неработещо улично осветление, боклук (сметище), опасна детска площадка и др.

Информацията от стария сайт ще бъде запазена, като бъдат нанесени съответни допълнения и корекции, където е необходимо.

На първо време ще има връзка към стария сайт на Община Ямбол, докато потребителите свикнат с новата визия.