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ЦИК при над 98% обработени протоколи: „Има такъв народ“ са първа политическа сила, втори - ГЕРБ-СДС
Обрат след последните резултати на ЦИК, които сочат, че "Има такъв народ" на Слави Трифонов вече води, макар и с малка преднина. При обработени 98.92% СИК протоколи в РИК техният резултат е 23.91%, което означава, че тях са гласували 645 129 души. Втори с 23.69% (639 221 гласове) се нареждат ГЕРБ-СДС. До момента позициите им бяха разменени.
Третата парламентарна сила в 46-тото Народно събрание ще е БСП с резултат от 13.51 процента.
Отново с малка разлика "Демократична България" заема четвъртата позиция със събрани 12.56 на сто от гласовете.
Пети са Движението за права и свободи, които печелят 10.66%.
Шестото място е за коалицията "Изправи се! Мутри вън!" с 5.03 на сто от избирателите.
Останалите партии остават под 4-процентната бариера.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/cik-pri-nad-98-obraboteni-protokoli-ima-takyv-narod-sa-pyrva-politicheska-sila-vtori-gerb-sds-2276824
Снимка: ЦИК