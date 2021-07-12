ЦИК при над 98% обработени протоколи: „Има такъв народ“ са първа политическа сила, втори - ГЕРБ-СДС

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 77 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 77

Обрат след последните резултати на ЦИК, които сочат, че "Има такъв народ" на Слави Трифонов вече води, макар и с малка преднина. При обработени 98.92% СИК протоколи в РИК техният резултат е 23.91%, което означава, че тях са гласували 645 129 души. Втори с 23.69% (639 221 гласове) се нареждат ГЕРБ-СДС. До момента позициите им бяха разменени.

Третата парламентарна сила в 46-тото Народно събрание ще е БСП с резултат от 13.51 процента.

Отново с малка разлика "Демократична България" заема четвъртата позиция със събрани 12.56 на сто от гласовете.

Пети са Движението за права и свободи, които печелят 10.66%.

Шестото място е за коалицията "Изправи се! Мутри вън!" с 5.03 на сто от избирателите.

Останалите партии остават под 4-процентната бариера.