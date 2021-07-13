83 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 25

83 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 723 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 545, като активните са 7873.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 2, Варна – 8, Велико Търново – 1, Видин – 3, Габрово – 1, Добрич – 1, Ловеч – 4, Монтана – 2, Пазарджик – 2, Плевен – 2, Пловдив – 8, Сливен – 1, София – 7, София (град) – 28, Стара Загора – 6, Търговище – 1, Хасково – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 212 души, а за целия период – 396 528.

В болница за лечение са настанени 746 души, от които 95 са в интензивни отделения.

4 души са починали последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 144.

Към момента общо 1 860 993 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8427.