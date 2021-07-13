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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.07.2021

13 юли 2021 08:56, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45

No. Дата Длъжност Образование

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално

888 4.6.2021 ЗАС висше

958 14.6.2021 касиер средно

965 15.6.2021 техник ел. машини средно

966 15.6.2021 машинен оператор средно

968 15.6.2021 консултант продажби средно

969 15.6.2021 консултант продажби средно

970 15.6.2021 камериерка средно

971 15.6.2021 стругар средно

972 15.6.2021 фрезист средно

973 15.6.2021 заварчик средно

975 15.6.2021 перач средно

976 15.6.2021 гладач средно

977 15.6.2021 тъкач средно

978 15.6.2021 предач средно

979 15.6.2021 салонен управител средно

980 15.6.2021 салонен управител средно

981 15.6.2021 ресторантски работник средно

982 15.6.2021 ресторантски работник средно

1015 17.6.2021 биолог висше

1035 22.6.2021 заместник управител висше

1036 22.6.2021 мениджър отдел средно

1038 22.6.2021 ел.заварчик средно

1039 22.6.2021 машинен оператор комбиниране на влакна основно

1049 24.6.2021 шлосер средно

1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно

1053 25.6.2021 леяр средно

1069 29.6.2021 общ работник основно

1093 1.7.2021 перач-килими средно

1096 1.7.2021 навивач сърми средно

1102 2.7.2021 машинен оператор средно

1103 2.7.2021 машинен оператор пералня/перачница средно

1104 2.7.2021 логопед висше

1122 6.7.2021 старши експерт,човешки ресурси висше

1134 7.7.2021 водач мотокар средно

1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1148 8.7.2021 продавач консултант средно

1149 8.7.2021 касиер средно

1154 9.7.2021 работник кухня средно

1155 9.7.2021 камериерка средно

1156 9.7.2021 учител математика висше

1157 9.7.2021 учител английски език висше

1158 9.7.2021 учител БЕЛ висше

1159 9.7.2021 учител руски език висше

1160 9.7.2021 шофьор товарен автомобил средно

1162 12.7.2021 образователен медиатор средно

1163 12.7.2021 учител по руски език висше

1164 12.7.2021 работник поддръжка на сгради основно

1166 12.7.2021 озеленител основно

1167 12.7.2021 продавач консултант средно

1168 12.7.2021 учител по природни науки висше

1169 12.7.2021 учител по математика и физика висше

1171 12.7.2021 оператор производствена линия средно

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