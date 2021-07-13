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Земетресение стресна Турция тази нощ

13 юли 2021 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 48
Земетресение в Турция

Земетресение с магнитуд 3,5 бе регистрирано в окръг Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 00:27 ч. на дълбочина 9,76 километра.

Епицентърът му е бил в района на град Йенидже.

Няма информация за нанесени щети при труса, който е предизвикал паника сред населението.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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