Земетресение стресна Турция тази нощ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 48

Земетресение с магнитуд 3,5 бе регистрирано в окръг Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 00:27 ч. на дълбочина 9,76 километра.

Епицентърът му е бил в района на град Йенидже.

Няма информация за нанесени щети при труса, който е предизвикал паника сред населението.