Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.07.2021г.(вторник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв."Даме Груев"- на изток от бул."Хаджи Димитър" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.