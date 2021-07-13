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Търсят биолог за Кръвния център в Сливен

13 юли 2021 14:49, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

 

Изисквания към кандидатите:

 

1. Образование: биолог с образователна степен "магистър".

 

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност.

 

За контактТел.044/611728

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