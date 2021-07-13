Търсят биолог за Кръвния център в Сливен

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

Изисквания към кандидатите:

1. Образование: биолог с образователна степен "магистър".

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност.

За контактТел.044/611728