Търсят биолог за Кръвния център в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 25

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

Изисквания към кандидатите:

1. Образование: биолог с образователна степен "магистър".

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност.

За контактТел.044/611728