Сливен, кратки вечерни новини, 13.07.2021 г., вторник

Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 30

На 28 юли в Турция ще бъде връчена наградата за най-добър еко-музей в света на Крепост Туида.

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

1 244 дози ваксини бяха поставени през изминалата седмица в област Сливен или с близо 150 повече в предходния период.

През изминалото денонощие в Сливенско има само един регистриран заразен с коронавирусна инфекция.

Община Сливен разкрива процедура за номинации за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и наградата за принос в краеведческата дейност „Д–р Иван Селимински” за 2021 г.

В дните от 16 до 18 юли в Сливен ще бъдат отбелязани 153 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и 184 години от рождението на Васил Левски.

Нито едно престъпление не е имало през последните 24 часа в Сливенска област.