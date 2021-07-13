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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 13.07.2021 г., вторник
На 28 юли в Турция ще бъде връчена наградата за най-добър еко-музей в света на Крепост Туида.
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.
1 244 дози ваксини бяха поставени през изминалата седмица в област Сливен или с близо 150 повече в предходния период.
През изминалото денонощие в Сливенско има само един регистриран заразен с коронавирусна инфекция.
Община Сливен разкрива процедура за номинации за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и наградата за принос в краеведческата дейност „Д–р Иван Селимински” за 2021 г.
В дните от 16 до 18 юли в Сливен ще бъдат отбелязани 153 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и 184 години от рождението на Васил Левски.
Нито едно престъпление не е имало през последните 24 часа в Сливенска област.