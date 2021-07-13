Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 13.07.2021 г., вторник

13 юли 2021 15:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 30
Сливен

На 28 юли в Турция ще бъде връчена наградата за най-добър еко-музей в света на Крепост Туида.

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен обявява свободно работно място за длъжността "биолог" в Отделението по трансфузионна хематология.

1 244 дози ваксини бяха поставени през изминалата седмица в област Сливен или с близо 150 повече в предходния период.

През изминалото денонощие в Сливенско има само един регистриран заразен с коронавирусна инфекция.

Община Сливен разкрива процедура за номинации за наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” и наградата за принос в краеведческата дейност „Д–р Иван Селимински” за 2021 г.

В дните от 16 до 18 юли в Сливен ще бъдат отбелязани 153 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и 184 години от рождението на Васил Левски.

Нито едно престъпление не е имало през последните 24 часа в Сливенска област.

« предишна


 