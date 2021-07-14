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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в с Самуилово

14 юли 2021 07:20, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 14.07.2021г./сряда/ поради авария е възможно да бъде нарушено водоподаването на с . Самуилово" - до отстраняването на аварията.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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