Нарушено водоподаването в с Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 14.07.2021г./сряда/ поради авария е възможно да бъде нарушено водоподаването на с . Самуилово" - до отстраняването на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.