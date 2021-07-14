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Слънчево и горещо остава времето и в сряда

14 юли 2021 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Времето за 14.07.2021 г.

Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 33° и 38°, по-ниски по морския бряг. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 27°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 27°-30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево. Максималната температура ще бъде 35°, а минималната 20°.

Снимка: Станимир Петков

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