Слънчево и горещо остава времето и в сряда

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 33° и 38°, по-ниски по морския бряг. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 27°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 27°-30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево. Максималната температура ще бъде 35°, а минималната 20°.