Прекъсване водоподаването в района на ул."Ген.Столипин" ул."Г.Раковски" част от бул."цар Освободител"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2021г.(четвъртък) от 00:00ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Ген.Столипин" ул."Г.Раковски" част от бул."цар Освободител" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.