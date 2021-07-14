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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Ген.Столипин" ул."Г.Раковски" част от бул."цар Освободител"

14 юли 2021 21:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.07.2021г.(четвъртък) от 00:00ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Ген.Столипин" ул."Г.Раковски" част от бул."цар Освободител" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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