Без заразени с Covid-19 в Сливен и областта през последното денонощие, за България бройката е 84

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

84 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 968 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 703, като активните са 7 542.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1, Бургас – 8, Варна – 4, Велико Търново – 3, Видин – 0, Враца – 3, Габрово – 1, Добрич – 0, Кърджали – 0, Кюстендил – 1, Ловеч – 2, Монтана – 1, Пазарджик – 2, Перник – 1, Плевен – 3, Пловдив – 13, Разград – 2, Русе – 0, Силистра – 1, Сливен – 0, Смолян – 2, София област – 3, София (град) – 22, Стара Загора – 5, Търговище – 1, Хасково – 3, Шумен – 2, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 361 души, а за целия период – 397 003.

В болница за лечение са настанени 727 души, от които 94 са в интензивни отделения.

4 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 158.

Към момента общо 1 884 934 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 034.