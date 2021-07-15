Откриха шестима незаконни имигранти в тайник на микробус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 29

Граничен полицай откри шестима незаконни имигранти в тайник на пода на микробус, съобщават от "Гранична полиция".

Към 22:00 часа на 13 юли на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане в страната пристигнал микробус с водач - 50-годишен турски гражданин. В рамките на извършената проверка на превозното средство дежурният полицай забелязал изкуствено сложена преграда в средата на багажното отделение. На пода между седалките в микробуса, под мокет и гумена настилка, той открил капак на тайник, а в тайника – шестима мъже, чужди граждани. Чужденците били без документи. Те заявили пред разследващия полицай, че са от Ирак.

Водачът и нелегалните имигранти са задържани. Образувано е бързо производство за каналджийство срещу шофьора и бързи производства за незаконно влизане в страната срещу укритите чужденци. Работата по случая продължава.