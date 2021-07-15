Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха шестима незаконни имигранти в тайник на микробус

15 юли 2021 11:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 29
...........................................................

Граничен полицай откри шестима незаконни имигранти в тайник на пода на микробус, съобщават от "Гранична полиция".

Към 22:00 часа на 13 юли на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане в страната пристигнал микробус с водач - 50-годишен турски гражданин. В рамките на извършената проверка на превозното средство дежурният полицай забелязал изкуствено сложена преграда в средата на багажното отделение. На пода между седалките в микробуса, под мокет и гумена настилка, той открил капак на тайник, а в тайника – шестима мъже, чужди граждани. Чужденците били без документи. Те заявили пред разследващия полицай, че са от Ирак.

Водачът и нелегалните имигранти са задържани. Образувано е бързо производство за каналджийство срещу шофьора и бързи производства за незаконно влизане в страната срещу укритите чужденци. Работата по случая продължава.

Източник: Радио 999

« предишнаследваща »


 