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РУ-Котел издирва собственика на златно колие

15 юли 2021 14:45, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 24

На 29 юни в районното полицейско управление в град Котел е предадено златно колие. Намерено е същия ден около 17,10 часа в района на магазин „Каваците” в град Котел, но до момента не е потърсено. Колието ще бъде предадено срещу точно описание или снимка.

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