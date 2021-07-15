РУ-Котел издирва собственика на златно колие

Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 24

На 29 юни в районното полицейско управление в град Котел е предадено златно колие. Намерено е същия ден около 17,10 часа в района на магазин „Каваците” в град Котел, но до момента не е потърсено. Колието ще бъде предадено срещу точно описание или снимка.