Второ поредно денонощие в Сливенско няма заразени с коронавирус, за България те са 94

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

94 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 816 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 797, като активните са 7 558.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 16, Варна – 14, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 1, Габрово – 1, Добрич – 2, Кърджали – 0, Кюстендил – 0, Ловеч – 1, Монтана – 0, Пазарджик – 4, Перник – 2, Плевен – 0, Пловдив – 8, Разград – 0, Русе – 0, Силистра – 0, Сливен – 0, Смолян – 1, София област – 3, София (град) – 23, Стара Загора – 7, Търговище – 1, Хасково – 1, Шумен – 3, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 73 души, а за целия период – 397 076.

В болница за лечение са настанени 741 души, от които 93 са в интензивни отделения.

5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 163.

Към момента общо 1 896 574 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 655.