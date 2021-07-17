Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.07.2021г.(събота) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилова.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.