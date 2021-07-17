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76 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

17 юли 2021 10:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 38
Ваксиниране

76 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 122 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 873, като активните са 7 544.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 4, Варна – 8, Велико Търново – 1, Видин – 0, Враца – 1, Габрово – 0, Добрич – 2, Кърджали – 3, Кюстендил – 1, Ловеч – 0, Монтана – 2, Пазарджик – 3, Перник – 2, Плевен – 0, Пловдив – 3, Разград – 2, Русе – 2, Силистра – 0, Сливен – 1, Смолян – 3, София област – 5, София (град) – 16, Стара Загора – 5, Търговище – 1, Хасково – 4, Шумен – 0, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 84 души, а за целия период – 397 160.

В болница за лечение са настанени 736 души, от които 91 са в интензивни отделения.

6 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 169.

Към момента общо 1 907 247 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 682.

Снимка: Станимир Петков

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