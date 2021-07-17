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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лек автомобил и ТИР се сблъскаха снощи на пътя Котел-Сливен, има една жертва

17 юли 2021 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 27
Полиция Сливен

Снощи около 22:25 часа на път II-48 между Котел и Сливен лек автомобил и ТИР са се сблъскали. При инцидента е загинал водачът на леката кола, съобщиха слушатели на Радио 999. От ОДМВР-Сливен потвърдиха информацията за катастрофата и допълниха, че загиналият е от Ямбол, на 32 години. Леката кола навлиза в насрещното платно и се забива под ТИР-а. Няма данни за други пострадали.

Oт АПИ съобщават, че пътят е бил затворен през цялата нощ, но към 6:00 сутринта днес е освободен за движение.

Източник: Радио 999
Снимка: Станимир Петков

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