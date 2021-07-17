В Гребния канал край Ямбол се проведе общоградски турнир по риболов "на плувка"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

За десети път запалени въдичари - 30 мъже и жени от всички възрасти, опитаха уменията и късмета си във водите на гребния канал. Те ловуваха в продължение на три часа, след което уловената риба беше претеглена, което определи победителите в състезанието.

Гребният канал беше създаден за състезания по водни дисциплини преди около 50 години, но по-късно бе занемарен. През последните две години водното съоръжение няколко пъти е зарибявано с различни видове сладководна риба за спортен риболов. /Най възрастният рибар-Димитър Нейков-на 75 години, най малкият рибар – Росен Димитров на 4 години