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В Гребния канал край Ямбол се проведе общоградски турнир по риболов "на плувка"

17 юли 2021 18:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Състезание

За десети път запалени въдичари - 30 мъже и жени от всички възрасти, опитаха уменията и късмета си във водите на гребния канал. Те ловуваха в продължение на три часа, след което уловената риба беше претеглена, което определи победителите в състезанието.

Гребният канал беше създаден за състезания по водни дисциплини преди около 50 години, но по-късно бе занемарен. През последните две години водното съоръжение няколко пъти е зарибявано с различни видове сладководна риба за спортен риболов. /Най възрастният рибар-Димитър Нейков-на 75 години, най малкият рибар – Росен Димитров на 4 години

Източник: http://yambolnews.net/
Снимка: Величко Димитров - Пресфото БТА

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