15-годишно момиче загина при тежка катастрофа край Сатовча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 39

15-годишно момиче е загинало при пътно-транспортно произшествие на пътя между селата Кочан и Ваклиново в община Сатовча, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.

Инцидентът е станал малко след 15:00 часа.

По първоначална информация лек автомобил "БМВ", управляван от 17-годишно момиче от Кочан, което не притежава свидетелство за управление на МПС, се е блъснал в крайпътно дърво. В резултат на инцидента е починало момиче на 15 години, също от Кочан, което е пътувало в автомобила, а водачката на автомобила и други три момичета, пътуващи в него, са пострадали.