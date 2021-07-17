Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
15-годишно момиче загина при тежка катастрофа край Сатовча
15-годишно момиче е загинало при пътно-транспортно произшествие на пътя между селата Кочан и Ваклиново в община Сатовча, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Благоевград.
Инцидентът е станал малко след 15:00 часа.
По първоначална информация лек автомобил "БМВ", управляван от 17-годишно момиче от Кочан, което не притежава свидетелство за управление на МПС, се е блъснал в крайпътно дърво. В резултат на инцидента е починало момиче на 15 години, също от Кочан, което е пътувало в автомобила, а водачката на автомобила и други три момичета, пътуващи в него, са пострадали.
Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: Станимир Петков