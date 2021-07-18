57 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

57 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 701 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 930, като активните са 7 591.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 12, Варна – 7, Велико Търново – 0, Видин – 0, Враца – 2, Габрово – 1, Добрич – 0, Кърджали – 0, Кюстендил – 0, Ловеч – 2, Монтана – 0, Пазарджик – 2, Перник – 0, Плевен – 0, Пловдив – 1, Разград – 1, Русе – 2, Силистра – 1, Сливен – 1, Смолян – 0, София област – 3, София (град) – 16, Стара Загора – 3, Търговище – 0, Хасково – 1, Шумен – 0, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 10 души, а за целия период – 397 170.

В болница за лечение са настанени 741 души, от които 91 са в интензивни отделения.

0 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 169.

Към момента общо 1 909 909 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 662.