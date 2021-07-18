Прекъсване водоподаването на с.Бяла

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.07.2021г.(Неделя) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бяла.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.