Двама спортисти в Олимпийското село са с коронавирус

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Двама чуждестранни спортисти, които вече живеят в Олимпийското село в японската столица Токио, са дали положителен тест за коронавирус, съобщи организационният комитет на сайта си Токио 2020, предаде ТАСС. Засега не се съобщават личните данни на заразените.

Освен това се съобщава, че днес е била установена зараза у спортист, който не е настанен в Олимпийското село, у служител на медия, у работник на олимпийските обекти и у петима души, свързани с провеждането на спортната надпревара. Нито един от заразените не е гражданин на Япония.