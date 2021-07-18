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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена от Разград бе измамена при поръчка на рокли от интернет, получила друго

18 юли 2021 11:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 30
Жена, пратка

23-годишна жена сигнализирала за измама в Районното управление в Разград, съобщават от полицията.

Около 10:30 часа на 17 юли при получаване на пратка в офис на куриерска фирма потърпевшата открила стари дрехи в найлонов плик вместо поръчаните от сайт рокли.

Нанесените щети са за 60 лева. По случая е започната проверка.

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