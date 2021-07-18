Жена от Разград бе измамена при поръчка на рокли от интернет, получила друго

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 30

23-годишна жена сигнализирала за измама в Районното управление в Разград, съобщават от полицията.

Около 10:30 часа на 17 юли при получаване на пратка в офис на куриерска фирма потърпевшата открила стари дрехи в найлонов плик вместо поръчаните от сайт рокли.

Нанесените щети са за 60 лева. По случая е започната проверка.