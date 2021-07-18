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Президентът с призив за единение

18 юли 2021 16:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32
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Президентът Румен Радев призова към единение. В деня на 184-ата годишнина от рождението на Васил Левски той посети Айтос.

"Какво ни обединява като народ, къде искаме да стигнем и как трябва да работим", каза президентът Румен Радев.

"Без единение около ясни национални приоритети и принципи, ние няма как да постигнем това единение. И нека днешния ден, мисля, че е точно навреме за нашите политици дълбоко да осъзнаят тези завети. Пожелавам им успех и отговорност".

В Айтос президентът поднесе цветя пред паметната плоча на Апостола на свободата в църквата „Св. Димитър Солунски“.

Източник: БНР

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