Президентът с призив за единение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 32

Президентът Румен Радев призова към единение. В деня на 184-ата годишнина от рождението на Васил Левски той посети Айтос.

"Какво ни обединява като народ, къде искаме да стигнем и как трябва да работим", каза президентът Румен Радев.

"Без единение около ясни национални приоритети и принципи, ние няма как да постигнем това единение. И нека днешния ден, мисля, че е точно навреме за нашите политици дълбоко да осъзнаят тези завети. Пожелавам им успех и отговорност".

В Айтос президентът поднесе цветя пред паметната плоча на Апостола на свободата в църквата „Св. Димитър Солунски“.