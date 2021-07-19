Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.07.2021

19 юли 2021 09:41, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 6 минути, брой четения: 8

No. Дата Длъжност Образование

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално

888 4.6.2021 ЗАС висше

1035 22.6.2021 заместник управител висше

1036 22.6.2021 мениджър отдел средно

1049 24.6.2021 шлосер средно

1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно

1053 25.6.2021 леяр средно

1096 1.7.2021 навивач сърми средно

1102 2.7.2021 машинен оператор средно

1103 2.7.2021 машинен оператор пералня/перачница средно

1104 2.7.2021 логопед висше

1134 7.7.2021 водач мотокар средно

1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1148 8.7.2021 продавач консултант средно

1149 8.7.2021 касиер средно

1154 9.7.2021 работник кухня средно

1155 9.7.2021 камериерка средно

1160 9.7.2021 шофьор товарен автомобил средно

1162 12.7.2021 образователен медиатор средно

1163 12.7.2021 учител по руски език висше

1164 12.7.2021 работник поддръжка на сгради основно

1166 12.7.2021 озеленител основно

1167 12.7.2021 продавач консултант средно

1168 12.7.2021 учител по природни науки висше

1169 12.7.2021 учител по математика и физика висше

1171 12.7.2021 оператор производствена линия средно

1173 13.7.2021 фрезист средно

1174 13.7.2021 стругар средно

1175 13.7.2021 общ работник основно

1176 13.7.2021 машинен оператор ММ средно

1178 13.7.2021 шофьор товарен автомобил средно

1181 14.7.2021 чистач/хигиенист основно

1182 14.7.2021 портиер средно

1183 14.7.2021 машинен оператор средно

1184 14.7.2021 електротехник средно

1185 14.7.2021 водач мотокар средно

1186 14.7.2021 общ работник основно

1187 14.7.2021 рецепционист средно

1188 15.7.2021 стругар средно

1189 15.7.2021 заварчик средно

1190 15.7.2021 шлосер средно

1191 15.7.2021 продавач консултант висше

1193 16.7.2021 психолог висше

1194 16.7.2021 учител начален етап с английск език висше

1195 16.7.2021 чистач/хигиенист средно/основно

1196 16.7.2021 учител БЕЛ висше

1197 16.7.2021 работник строителство средно/основно

1198 16.7.2021 работник покривни покрития средно/основно

1199 16.7.2021 бояджия сгради средно/основно

1200 16.7.2021 кофражист средно/основно

1201 16.7.2021 зидар средно/основно

« предишна


 