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СЪОБЩЕНИЕ

19 юли 2021 09:40, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 минути, брой четения: 6

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.2021 г., в сградата на "Голяма езикова" от 09.00 часа до 16.00 часа.

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