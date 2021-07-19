СЪОБЩЕНИЕ

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 6

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22.07.2021 г., в сградата на "Голяма езикова" от 09.00 часа до 16.00 часа.