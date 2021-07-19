Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИНВЕСТИРАМЕ В СЕБЕ СИ КАТО РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯТА СИ

19 юли 2021 15:18, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 21 минути, брой четения: 10
proekt

Проект: „Building communities of knowledge for competitive MSEs“,

(„Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро и малки предприятия“) с акроним Skills4MSEs, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020,

№ на договора BMP1/1.3/1848/2019

Проектът, изпълняван от 5 неправителствени организации от Гърция, Албания и български партньор фондация „Микрофонд София“, има за цел да разработи всеобхватна трансгранична учебна структура за предоставяне на услуги за развитие на бизнеса и други инструменти за подкрепа на съществуващ и потенциален микро и малък бизнес. За постигането на тази цел е разработена модерна платформа за цифрово образование, насочена към:

тези, които се интересуват от обогатяване на знанията си в областта на предприемачество,

иновации, социално отговорен бизнес, дигитален бизнес;

хора на трудов договор или безработни лица с бизнес идея, които обмислят да започнат стопанска дейност;

социални предприемачи;

мигранти, които искат да придобият познания за българския пазар и възможност да

стартират собствен бизнес.

Линк към платформата: http://195.251.211.160/eclassmses/moodle

За повече информация и записвания се обръщайте към местния координатор: Регионален център за икономическо развитие

гр. Сливен , ул. "Димитър Пехливанов" 3А

тел: 0887811025; 0878577981

www.redc-sliven.org

redc_sliven@abv.bg

Файлове

Бюлетин на проекта [3.20MB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 