Криминална хроника Ямбол - 19.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 21

Информационен бюлетин 19.07.2021 г.

Днес (19 юли) към 02:25 часа, на тел. 112, е постъпил сигнал за инцидент на ж.п. линията, в близост до спирка Атолово в посока София. Съобщено е, че мъж, лежащ върху релсите е бил прегазен от влакова композиция. При инцидента мъжът е починал на място. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство.