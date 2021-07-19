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Криминална хроника Ямбол - 19.07.2021 г.

19 юли 2021 15:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 19.07.2021 г.

 

Днес (19 юли) към 02:25 часа, на тел. 112, е постъпил сигнал за инцидент на ж.п. линията, в близост до спирка Атолово в посока София. Съобщено е, че мъж, лежащ върху релсите е бил прегазен от влакова композиция. При инцидента мъжът е починал на място. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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