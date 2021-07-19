Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Близо 1000 души от преминалите ГКПП „Калотина“ са поставени под карантина

19 юли 2021 17:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Карантина

В неделя (18 юли) през ГКПП "Калотина" са преминали малко над 50 000 души. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ - София-област.

От тях близо 1000 са били поставени под карантина. Причината е, че не са представили документ за ваксинация срещу COVID-19 или резултат от необходимото изследване преди влизане в страната.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишна


 