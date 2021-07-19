Близо 1000 души от преминалите ГКПП „Калотина“ са поставени под карантина

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

В неделя (18 юли) през ГКПП "Калотина" са преминали малко над 50 000 души. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ - София-област.

От тях близо 1000 са били поставени под карантина. Причината е, че не са представили документ за ваксинация срещу COVID-19 или резултат от необходимото изследване преди влизане в страната.