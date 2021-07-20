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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Сини камъни

20 юли 2021 09:17, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 30

Днес 20.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Сини камъни до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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