Прекъсване водоподаването в кв. Сини камъни

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 30

Днес 20.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Сини камъни до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.