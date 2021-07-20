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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Извлечение от Протокол относно конкурса за "мл. експерт" в дирекция АКРРДС

20 юли 2021 12:52, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 минути, брой четения: 11

Допуснати и недопуснати кандидати до интервю след проведен тест за длъжността „Младши експерт“ в дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация Сливен

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Извлечение от Протокол за мл.експерт [13.9KB]

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