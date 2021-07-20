Извлечение от Протокол относно конкурса за "мл. експерт" в дирекция АКРРДС

Област Сливен преди 12 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 11

Допуснати и недопуснати кандидати до интервю след проведен тест за длъжността „Младши експерт“ в дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация Сливен

Файлове