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Криминална хроника Ямбол - 20.07.2021 г.

20 юли 2021 14:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 20.07.2021 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба на пари от частен дом. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 16 до 19 юли, чрез повреждане на входна врата е проникнато в жилище, находящо се в централната част на града, и е извършена кражба на пари. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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