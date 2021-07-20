Криминална хроника Ямбол - 20.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 20.07.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба на пари от частен дом. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 16 до 19 юли, чрез повреждане на входна врата е проникнато в жилище, находящо се в централната част на града, и е извършена кражба на пари. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.