Без заразени с Covid-19 в Сливенско, за България бройката е 145

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 24

145 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 953 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 423 223, като активните са 7391.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 27, Варна – 5, Велико Търново – 6, Враца – 3, Габрово – 4, Добрич – 1, Кърджали – 2, Ловеч – 1, Перник – 4, Плевен – 5, Пловдив – 5, Разград – 1, Русе – 10, Силистра – 4, Смолян – 1, София – 2, София (град) – 45, Стара Загора – 14, Търговище – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 285 души, а за целия период – 397 648.

В болница за лечение са настанени 722 души, от които 82 са в интензивни отделения.