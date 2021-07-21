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Без заразени с Covid-19 в Сливенско, за България бройката е 145
145 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 953 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 423 223, като активните са 7391.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 27, Варна – 5, Велико Търново – 6, Враца – 3, Габрово – 4, Добрич – 1, Кърджали – 2, Ловеч – 1, Перник – 4, Плевен – 5, Пловдив – 5, Разград – 1, Русе – 10, Силистра – 4, Смолян – 1, София – 2, София (град) – 45, Стара Загора – 14, Търговище – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 285 души, а за целия период – 397 648.
В болница за лечение са настанени 722 души, от които 82 са в интензивни отделения.
Снимка: Станимир Петков