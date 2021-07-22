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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.07.2021
No. Дата Длъжност Образование
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално
888 4.6.2021 ЗАС висше
1049 24.6.2021 шлосер средно
1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно
1053 25.6.2021 леяр средно
1096 1.7.2021 навивач сърми средно
1102 2.7.2021 машинен оператор средно
1103 2.7.2021 машинен оператор пералня/перачница средно
1104 2.7.2021 логопед висше
1134 7.7.2021 водач мотокар средно
1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно
1146 8.7.2021 продавач консултант средно
1147 8.7.2021 водач мотокар средно
1148 8.7.2021 продавач консултант средно
1149 8.7.2021 касиер средно
1154 9.7.2021 работник кухня средно
1155 9.7.2021 камериерка средно
1160 9.7.2021 шофьор товарен автомобил средно
1162 12.7.2021 образователен медиатор средно
1163 12.7.2021 учител по руски език висше
1164 12.7.2021 работник поддръжка на сгради основно
1166 12.7.2021 озеленител основно
1167 12.7.2021 продавач консултант средно
1168 12.7.2021 учител по природни науки висше
1169 12.7.2021 учител по математика и физика висше
1173 13.7.2021 фрезист средно
1174 13.7.2021 стругар средно
1175 13.7.2021 общ работник основно
1176 13.7.2021 машинен оператор ММ средно
1178 13.7.2021 шофьор товарен автомобил средно
1181 14.7.2021 чистач/хигиенист основно
1182 14.7.2021 портиер средно
1183 14.7.2021 машинен оператор средно
1184 14.7.2021 електротехник средно
1185 14.7.2021 водач мотокар средно
1186 14.7.2021 общ работник основно
1187 14.7.2021 рецепционист средно
1188 15.7.2021 стругар средно
1189 15.7.2021 заварчик средно
1190 15.7.2021 шлосер средно
1191 15.7.2021 продавач консултант висше
1197 16.7.2021 работник строителство средно/основно
1198 16.7.2021 работник покривни покрития средно/основно
1199 16.7.2021 бояджия сгради средно/основно
1200 16.7.2021 кофражист средно/основно
1201 16.7.2021 зидар средно/основно
1202 19.7.2021 търговски представител средно
1203 19.7.2021 техник технолог на виното висше
1204 19.7.2021 склададжия средно
1205 19.7.2021 педагог висше
1206 20.7.2021 барман средно
1207 19.7.2021 чистач/хигиенист средно/основно
1208 20.7.2021 техник климатична техника средно
1209 20.7.2021 електрозаварчик средно
1210 20.7.2021 офис администратор средно/висше
1211 20.7.2021 водач мотокар средно
1217 21.7.2021 монтажникел. Машини средно
1218 21.7.2021 навивач, бобини средно
1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно