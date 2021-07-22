Самоубилият се преди три дни в полигона "Ново село" ст. лейтенант Тодор Манчев ще бъде погребан днес в родното му село

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 27

Самоубилият се преди три дни в полигона "Ново село" ст. лейтенант Тодор Манчев ще бъде погребан днес в родното му пазарджишко село Дебръщица.

Тодор Манчев е син на местен предприемач и адвокат, съобщава "Марица". Трагедията с младия офицер придобива още по-големи мащаби, тъй като е чакал дете от бременната си годеница. Двамата даже били насрочили сватба за 20-ти август, поканили и гости за тържеството им.

В родното му село Дебръщица хората още не могат да приемат самоубийството на Тодор за реалност. Местните не вярват на официалните версии, че случилото се няма общо с нахлуването на командоси в цеха до пловдивското село Чешнегирово преди месец.