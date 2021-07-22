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Самоубилият се преди три дни в полигона "Ново село" ст. лейтенант Тодор Манчев ще бъде погребан днес в родното му село

22 юли 2021 16:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 27
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Самоубилият се преди три дни в полигона "Ново село" ст. лейтенант Тодор Манчев ще бъде погребан днес в родното му пазарджишко село Дебръщица.

Тодор Манчев е син на местен предприемач и адвокат, съобщава "Марица". Трагедията с младия офицер придобива още по-големи мащаби, тъй като е чакал дете от бременната си годеница. Двамата даже били насрочили сватба за 20-ти август, поканили и гости за тържеството им.

В родното му село Дебръщица хората още не могат да приемат самоубийството на Тодор за реалност. Местните не вярват на официалните версии, че случилото се няма общо с нахлуването на командоси в цеха до пловдивското село Чешнегирово преди месец.

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