Криминална хроника Ямбол - 22.07.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Информационен бюлетин 22.07.2021 г.

Досъдебно производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ - Ямбол. На 21 юли, около 20:00 часа на бул.,,Д.Благоев“ в града е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А-4”, управляван от 32-годишен мъж. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.