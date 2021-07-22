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Криминална хроника Ямбол - 22.07.2021 г.

22 юли 2021 20:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 22.07.2021 г.

 

Досъдебно производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ - Ямбол. На 21 юли, около 20:00 часа на бул.,,Д.Благоев“ в града е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А-4”, управляван от 32-годишен мъж. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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