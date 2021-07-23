Без заразени с Covid-19 в Сливен и областта през последното денонощие, за България бройката е 121

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

121 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 842 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 423 440, като активните са 7351.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 8, Бургас – 9, Варна – 15, Велико Търново – 9, Видин – 1, Враца – 3, Добрич – 1, Кърджали – 5, Ловеч – 3, Монтана – 2, Пазарджик – 9, Перник – 2, Плевен – 1, Пловдив – 14, Русе – 3, Силистра – 1, Смолян – 1, София – 4, София (град) – 20, Търговище – 3, Хасково – 5, Шумен – 1, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 69 души, а за целия период – 397 900.

В болница за лечение са настанени 742 души, от които 81 са в интензивни отделения.

2 души са починали последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 189.

Към момента общо 1 952 099 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 349.