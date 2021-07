Още 4 световни имена допълват програмата на SPICE MUSIC FESTIVAL

Третото издание на SPICE Music Festival вече наближава и от 6 до 8 август 2021 Пристанище Бургас отново ще стане най-голямата парти локация на Черноморието ни!

Поредната голяма звезда от 90 – те, която ще се качи за първи път на сцена в България, именно в Бургас е MAXI PRIEST. Легендарният реге изпълнител пристига с цялата си група от Ямайка специално за фестивала у нас. Концертът, който са ни подготвили музикантите ще бъде минимум час, а хитове като „Wild World” и „Close to you” ще озвучат бургаския залив на 7 август.

Следващата приятна изненада е TURBO B from SNAP. След като преди 2 години се насладихме на другата част от емблематичния за 90 – те дует, сега отново ще припяваме заедно хитовете на групата, този път в изпълнение на мъжката половина.

От Италия ще долети IN GRID. Симпатичната изпълнителка от Апенините идва с пълния си арсенал от хитове. "Tu es foutu" през 2003 г обиколи класациите на Европа, Латинска Америка и Австралия. Последваха „In Tango“ и „I am Folle de toi”, а неделната вечер на 8 август ще ни пренесе обратно във времето на летните дискотеки преди 20 години.

Също на 8 август ще видим и BG The Prince of Rap – любимец на хип хоп и рап феновете от близкото минало. Едва ли има почитател на Spice Music Festival, който да не е танцувал под ритъма на „The Beat is hot” или “The Colour of my dreams”.

За огромно съжаление, двама от вече обявените артисти няма да пристигнат в Бургас.

„С голямо съжаление съобщаваме, че Maxi Jazz трябва да отложи участието си на музикалния фестивал Spice Music в България на 7 август. Наскоро Maxi се разболя и постъпи в болница. Поради тази причина, докато се възстановява, съветът на лекарите му е да се оттегли от работните си ангажименти. Maxi Jazz изпраща своите извинения на верните си фенове и очаква с нетърпение да види всички в близко бъдеще“ – e съобщението на екипа на Maxxi Jazz.

Другата неприятна изненада идва от САЩ – „Заради подновените рестрикции, свързани с COVID-19, ограниченията при пътуване и различните изисквания за карантиниране, Coolio реши да отложи всичките си ангажименти за 2021 година. Всички негови концерти ще бъдат отложени за 2022“.

Въпреки наложените промени, организаторът на фестивала Николай Тодоров, изрази своята увереност: „Очевидно пандемичните условия и рестрикции продължават да променят плановете на артистите, но за нас е важно фестивалът да го има! Готови сме да реагираме на всякакви изненади и затова успяхме да обявим нови интересни имена в програмата. На фона на десетки отменени събития в цяла Европа, ние продължаваме да работим активно за провеждането на третото издание на SPICE Music Festival. Желанието ни е не само да се проведе, а отново да покажем, че ще бъде на световно ниво.“

Освен новите имена, на сцената ще видим DJ BOBO със забележителното му шоу Kaleidoluna, E-Type, C-BLOCK, NANA, британците STEREO MC's, Leeroy Thornhill – един от основателите на Prodigy, MASTERBOY, Real McCoy, евроденс поп формацията Alice DJ, VENGABOYS и Jenny от популярната шведска група Ace of Base. Сцената на SPICE Music Festival ще събере отново емблематичният български дует Дони и Момчил, а музиката им ще бъде представена от „Фондацията“. Съвсем скоро ще научим и имената на DJ -те, които ще подгряват световните звезди.

На територията на Пристанище Бургас ще бъде обособена и специална Street Food зона с множество каравани, мобилни кухни и барове, които ще гарантират истинския вкус и аромат на фестивала.

Билети за фестивала могат да бъдат закупени на Ticketstation.bg, в офис мрежата на EasyPay и в магазини „На Тъмно“.

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД и Fest Team с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY – станция номер 1 за музика от 90-те!

